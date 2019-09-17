На должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры — Алину Загоруйко, Вадима Галайчук и Сергея Кальченко. (function() })(); Об этом пишет РБК-Украина. Все они являются действующими депутатами от Слуги народа. При этом, по информации издания, Кальченко имеет высокие шансы возглавить ЦИК. «Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии», — сообщил заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции Слуга народа Александр Качура. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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