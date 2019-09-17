Судя по всему, в последние месяцы президент России Владимир Путин снова задумал большой план примирения с Западом, восстановления отношений.

Конечно, уже не в той романтической оболочке, в какой это представлялось в начале 1-го десятилетия XXI века, уже под другим соусом и коленкором, но всё же. Уже в новых условиях, через 5,5 лет после начала гибридной войны. - Рассуждает политолог Станислав Белковский на радио «Эхо Москвы». – Первые усилия по формулированию и даже реализации этого плана уже видны. По всей видимости, они были обговорены на встрече Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в летней резиденции последнего в форте Брегансон в августе нынешнего года. Собственно, и обмен пленными (они же политзаключёными) между Россией и Украиной был первым мелким шажком в направлении реализации этого оформляющегося плана.

Следующим шажком, как мы увидели, стало начавшееся давление России на Приднестровскую Молдавскую Республику с целью вернуть её в официальное лоно Молдавии. Уже министр обороны России Сергей Шойгу, посетив Молдову и Приднестровье, заявил о необходимости утилизации боеприпасов, расположенных на станции Колбасная в Приднестровье и о выводе российских войск, что, собственно, Борис Ельцин, президент России, обещал сделать ещё на саммите ОБСЕ в Стамбуле осенью 1999 года, но реализация обещания несколько задержалась.

Мы все помним, что в 2003 году существовал так называемый «план Козака» — меморандум Дмитрия Николаевича Козака, который отвечал за это направление работы — согласно которому Молдавия длжна была стать ассиметричной федерацией с Приднестровьем как спецсубъектом этой федерации и с российскими войсками как гарантом мира.

Собственно, что-то типа «плана Козака»-лайт будет имплементироваться на нынешнем историческом этапе, но уже без российских войск как гаранта мира, поскольку именно этот фактор привёл тогда к срыву подписания договора, хотя в аэропорту Кишинёва уже был выстроен почётный караул, чтобы встречать дорогого гостя Владимира Владимировича Путина. Но визит тогда был экстренно отменён, потому что президент Молдавии Владимир Воронин всё же убоялся США и Евросоюза и реализацию «плана Козака» сорвал. Хотя, в общем, тогдашний президент Приднестровья Игорь Смирнов, насколько я помню, тоже не очень стремился в объятия Молдовы и война нервов сводилась к тому, кто первый сорвёт — Воронин или Смирнов. Смирнову повезло больше — удалось перевалить эту тяжкую миссию на голову Воронина.

В целом же план гораздо шире. Он включает в себя и вообще урегулирование ряда замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, где Россия имеет право решающего голоса — естественно, неформальное, поскольку свои формальные права она, как правило, отрицает. В первую очередь, конечно, в «отдельных районах» Донецкой и Луганской областей. Сейчас снова будут переговоры в нормандском формате, реализация так называемого «плана Штайнмайера», предполагающего особый статус для этих районов и последующего возвращения контроля над российско-украинской границей в этих районах Украине.

На мой взгляд, «план Шайнмайера» в полном объёме и в первозданном виде реализован быть не может. Нужен некий «Минск-3». Возможно, он тоже будет обговариваться. Соответственно, условием возобновления отношений и нового российско-западного пакта должно стать резкое ослабление контактов России с Китаем, прекращение «великой дружбы» между Россией и Китайской народной республикой.

Собственно, «великой дружбы» никогда и не было. Она существовала только в пропагандистском измерении, в устах телеведущих государственных российских каналов. Китай никогда не рассматривал Россию как равноправного партнёра или как союзника в священный борьбе. Он рассматривал и рассматривает её как придаток во всех смыслах — и сырьевой, и территориальный: источник нефти, газа, леса и территорию, на которой можно разместить некоторые избытки населения. Естественно, Китай, на мой взгляд, никогда не пойдёт на какую-то военную агрессию против России и так далее — ему это просто не нужно. Метод Китая — это всегда ползучая, «мирная» агрессия, когда территории захватываются де факто без необходимости присваивать их де юре.

Да и, в общем, никакие масштабные программы сотрудничества КНР и РФ, о которых с упоением и взахлёб говорили официальные российские пропагандисты в последние годы, не состоялись. Китайцы не стали ничего существенно инвестировать в Россию, ещё и исходя из правильного понимания, что большую часть инвестиций разворуют.

Например, совместные проекты по строительству железных дорог упёрлись в то, что наши китайские партнёры довольно недвусмысленно дали понять: они готовы вкладывать в железные дороги, но только если подрядчики будут китайские. Потому что российские подрядчики завысят смету в 3 раза, из которых 2⁄3 будет составлять пресловутый откат. И на этом не договорились, поскольку какие бы геополитические интересы и стратегии ни формулировались в Кремле, экономику распила, отката и заноса (пресловутую «экономику РОЗ») никто не отменял и откат-батюшка всегда важнее любой политики и любых стратегических целей.

Соответственно, охлаждение отношений с Китаем непременно влечёт за собой улучшение отношений с Японией и подписание пресловутого мирного договора с возможной-таки передачей 2 островов Южно-Курильской гряды, жители которых получат драгоценные подарки — японские паспорта. Япония ведь очень тяжело даёт своё гражданство. В этом смысле это одна из самых закрытых развитых стран мира. И кажется, японцы согласились с тем, что платить компенсации за имущество японских жителей Южных Курил — тех, кто жил там до Второй мировой войны — не надо. Это сделает сама Япония. Соответственно, взамен Россия получает отмену санкций и восстановление формата «Большой восьмёрки».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира