В октябре президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для окончательного обсуждения реализации формулы Штайнмайера.

Российские журналисты выяснили, что в среду, 18 сентября в Минске контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе обсудит новую редакцию «формулы Штайнмайера» и условия разведения сил, а в октябре последние детали будут обсуждаться между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским в рамках Нормандского формата.

Об этом пишет «Ъ».

В издании отмечают, что сторонам в Минске предстоит подготовить условия для саммита Нормандской четверки в Париже, на котором настаивал Владимир Зеленский.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон стал активно работать над проблемой урегулирования на Донбассе. Он предлагал собрать Нормандский формат в Париже в сентябре.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сведения журналистов. По его словам, условия для проведения саммита возникнут лишь в случае, если в рамках контактной группы будут решены две задачи: разведение сил в Петровском и Золотом и утверждение общей редакции «формулы Штайнмайера». Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов. Чиновник подчеркнул, что для Кремля принципиально, чтобы урегулирование было достигнуто через закрепление в украинской Конституции особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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