В нашей стране практически в каждой отрасли сформировалась стойкая к любым изменениям, и умело действующая в условиях политической турбулентности Гильдия.

Надежно скрытая Организация с иерархией и правилами, возглавляет которую руководитель – грамотный государственный муж или способный схемщик, часто прячущийся в тени официального руководителя, который исполняет церемониальные представительские функции. Именно такие признаки механизма управления в Госгеокадастре Украины.

Знакомтесь, настоящий неформальный руководитель системы распределения земельных ресурсов Украины Колотилин Александр Константинович – новый кандидат на «главного смотрящего по земле».

При оранжевой и бело-голубой властях он прятался между планктона землеустроителей и дорос при регионалах до главного райзема граничащего с Киевской областью Козелецкого района Черниговской области.

При смене власти в 2014 году Колотилин проявил свою тягу к карьерному росту: по принципу «вовремя предать, это не предать а предвидеть» будучи выходцем из известной киевской землеустроительной фирмы ООО Топос, он сдает новым властям все схемы и темы в системе земресурсов. А это по стечению обстоятельств была история с оформлением земельных участков в Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, в том числе и ООО Танталит – того самого Межигорья по схеме приватизации на мертвых душ. В награду за это, Колотилин получил не только вожделенную должность главы областного госгеокадастра Черниговской области, а еще и возможность скрысить пяток участков в тех самых Новых Петровцах (ведь конечные получатели из «злочиннной власти» уже в бегах).

Запасом этих участков Колотилин распорядился очень удачно, отдав несколько из них с дисконтом представителям новой власти, и в 2017 получил должность директора департамента по контролю за использованием земель Госгеокадастра Украины.

И жизнь удалась, неработающая жена, раз в квартал поездки зарубеж на отдых при зарплате на уровне 15т грн. Всего за год получил статус гривнего миллионера. Воистину говорят земля-кормилица.

Эффективность коррупционного КПД этого чиновника легко отследить по изменениям в декларации

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Но звездный час для Колотилина настал когда в конце октября 2017 когда тогдашнего руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха в присутствии президента Петра Порошенко и премьера Гройсмана обвинили в искусственном затягивании выделения земельных участков участникам АТО. А так же в том, что Госгеокадастр расставляет в региональных филиалах «смотрящих», проворачивающих на местах коррупционные схемы.

Вновь по странному стечению обстоятельств, именно Колотилина назначают исполняющим обязанности главы этого ведомства.

Тут уже он развернулся по полной, расставил своих людей в Черниговской, Черкасской. Днепропетровской, Херсонской и Волынской областях. Рейдерские схемы с продажей земель на фиктивных торгах и оформление участков на подставных лиц вызвало многочисленные простесты в Черкаской области, жалобы и реакцию народных депутатов как в Днепропетровской так и в Волынской областях

Как говориться, аппетит приходит во время еды и схемы в его родной Черниговской области просто вышли за рамки тихого распила земли и стали беспринципно беспредельными

А что же сейчас? Понимая, что в этот раз при очередной смене власти сдавать кроме себя уже будет некого, Колотилин продвигает на должность главы Госгеокадстра темную лошадку, становясь новым «Смотрящим по земле». Как говорил Марк Твен: «Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит»

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