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|Помпео подтвердил, что США будут поддерживать Украину
|18.09.2019 06:49
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Госсекретарь Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Вадимом Пристайко подтвердил, что США и впредь будут поддерживать реформы в Украине.(function() })();
«Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций», – говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.
При этом в Госдепе отметили, что Майкл Помпео «выразил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины».
Это был первый телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.