Первые официальные слушания пройдут в рамках инициированного демократами расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

В Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США во вторник, 17 сентября, пройдут первые официальные слушания в рамках инициированного демократами расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

На слушаниях должен дать показания прежний менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски. Речь идет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как ожидается, Левандовски, будучи другом и сторонником президента, не расскажет ничего нового по сравнению с тем, что он сообщил команде Мюллера в прошлом году.

Юридический комитет, пытаясь получить от администрации документы и свидетельства, подал два соответствующих судебные иски, в том числе против бывшего юриста Белого дома Дона Макгана, который ранее проигнорировал повестку по приказу Трампа. Однако на рассмотрение исков может уйти несколько месяцев, а глава комитета Джеррольд Надлер хочет до конца года принять решение по поводу того, инициировать ли процедуру импичмента.

Надлер дал понять, что, по его личному мнению, «импичмент категорически необходим», чтобы «отстоять Конституцию».

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