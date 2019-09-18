Политические Сводки
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|Кличко обратится в Раду для роспуска Киевсовета
|18.09.2019 08:56
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если лидеры всех пяти фракций городского совета не проведут сессию в четверг, 19 сентября, он намерен обратится в Верховную раду для роспуска Киевсовета.(function() })();
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам консультаций с председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва, передает РБК-Украина.
По словам киевского мэра, заседание Киевсовета назначено на 19 сентября. Кличко отметил, что если лидеры фракций не соберутся на заседание, он будет вынужден обратиться в Верховную раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.
«Если такого не произойдет, и персональные амбиции будут иметь верх, если им наплевать на интересы киевлян, они не хотят больше работать, тогда не остается ничего другого, как обращаться в Верховную Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Я другого пути, к сожалению, не вижу, если умышленно Киевсовет не будет работать», – подчеркнул Кличко.
Кроме того, столичный мэр заявил, что Киевсовет должен решить актуальные для города вопросы, в частности, вопросы социальных выплат, надбавок педагогам, зарплат работникам транспортной отрасли и подготовки к отопительному сезону.
«Это те вопросы, которые надо решить безотлагательно», – заявил Кличко.
Мэр сообщил, что 18 сентября главы проведут заседания фракций, выяснит количество депутатов, которые придут на сессию.