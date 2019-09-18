В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

Украинские военные ведут подготовку к отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщает пресс-служба ООС в среду, 18 сентября.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», – сказал Кравченко.

В рамках информирования командующий ООС рассказал координатору систем ООН также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

«Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», – отметил Кравченко.

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