Юлия Ковалив – человек широко известный в узких кругах украинского олигархического бомонда, свою карьеру начала в облгазах восточного региона страны, а позже – в администрации президента Януковича, готовиться стать заместителем главы Офиса Президента Украины

Юлия Ковалив – человек широко известный в узких кругах украинского олигархического бомонда, свою карьеру начала в облгазах восточного региона страны, а позже – в администрации президента Януковича, готовиться стать заместителем главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, тем самым заняв освободившееся кресло новоназначенного премьер-министра Алексея Гончарука.

После работы в Администрации Президента Януковича, Юля Ковалив перешла на работу к младоолигарху Сергею Курченко. В сферу ее новых обязанностей входило, в основном, руководство его медиабизнесом – Украинский медиа холдинг (УМХ групп), который он приобрел у Бориса Ложкина. Эксперты рынка сообщают, что у Ковалив и Ложкина сложились довольно неплохие отношения за время подготовки к продаже холдинга.

После Революции Достоинства и бегства семьи Януковича и Курченко из Украины, Юлия Ковалив, по протекции Бориса Ложкина, занимает позицию сначала временного председателя НКРЭКУ, а затем – члена комиссии энергорегулятора, где занималась вопросами регулирования цен на природный газ.

Отработав в комиссии около года, Юлия Ковалив была назначена первым заместителем Министра экономического развития и торговли Украины вместе с Айварасом Абромавичусом. Проработав в Министерстве менее года, Юлия Ковалив смогла устроить мужа Ярему Ковалив главой госагентства рыбного хозяйства Украины, а также часто предать идеи Евромайдана и лично своего начальника – Абромавичуса и даже успела подставить первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива.

После столь головокружительного карьерного роста, Юлия Ковалив заняла выделенное ей место в наблюдательном совете НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ», где ежемесячно получала серьезные премиальные за то, чтобы не видеть злоупотреблений со стороны менеджмента НАКа.

Следует отметить, что семья Ковалив живет не так скромно, как звучит их фамилия. Согласно электронной декларации Яремы Ковалива, своему безбедному существованию он должен жене Юлии. Квартира 136,7 м. кв. куплена 29.03.2013 года, за 2,32 млн грн, что по курсу доллара в 2013 году составляет практически 300 тыс долларов США, неплохой доход принесла “коммерция”. Также во владении жены есть земельный участок 500 м. кв., согласно декларации за 2015 год купленой за 1263 грн. 02.11.2007 года, а в декларации за 2016 год за те же деньги только уже 29.01.2009 года. Неожиданностью стало то, что семья Ковалив не имеет собственного автотранспорта, а пользуется в 2015 году автомобилем Range Rover Evoque 2013 года выпуска, в 2016 году — Toyota Camry, 2012 года выпуска. Владельцем этих авто оказался отец Юлии — Бондарь Игорь Михайлович.

Недавно сообщалось в СМИ, что Юлию Ковалив снова назначили в наблюдательный совет НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ», а сама Юлия Ковалив не прочь занять кресло замглавы Офиса Президента, которое до недавнего времени было занято Алексеем Гончаруком, который возглавил Кабинет Министров Украины. Из непроверенных источников сообщается, что эти назначения лоббирует Андрей Ермак в Офисе Президента Владимира Зеленского и которые являются хорошими друзьями, а ему кадры до сих пор подкидывает Борис Ложкин. Вот так новые лица старой власти и семейные подряды госслужащих в нашей стране сохраняются.

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