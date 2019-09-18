Министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко рассказал о планах президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе.

Свое заявление он сделал в интервью изданию Die Welt. «Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев», — заявил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что урегулирование не может произойти за счет сдачи украинских территорий. «Мы не сдаем украинские территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому мы не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как, например, это произошло в Молдове с Приднестровьем», — подчеркнул он.

Пристайко отметил, что основная цель Украины — это вернуть своих граждан, и для ее достижения страна готова прибегнуть к недипломатическим средствам, о которых «пока рано говорить».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира