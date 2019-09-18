Украинская сторона на переговорах в Минске об урегулировании ситуации на Донбассе отказалась подписывать формулу Штайнмайера

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в среду, 18 сентября.

«Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать формулу Штайнмайера, мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер», – сказал источник.

Также агенство сообщает, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении сепаратистов. «Лишь после этого Киев предлагает провести выборы», – заявил источник.

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