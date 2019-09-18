По итогам подсчета 91% голосов на парламентских выборах в Израиле лидирует оппозиционный альянс «Кахоль Лаван».

«Кахоль Лаван» на данный момент получает 26,5%, правящий «Ликуд» – 25,8%. Таким образом, блок Бени Ганца получает преимущество над партией Биньямина Нетаньяху в один мандат.

Публикация официальных результатов на сайте израильского ЦИК задерживается из-за изменений в системе ввода данных – здесь отображаются результаты подсчета 63,1% голосов. По этим официальным данным, «Кахоль Лаван» обходит «Ликуд» только на 0,5%. Далее идут ШАС с 8%, «Исраэль Бейтейну» – 7,7%, «Яхадут А-Тора» – 6,9%, «Ямина» – 6%, «Авода» – 5%, «Демократический лагерь» – 4,4%.

Партия «Оцма Иеудит» набрала только 1,95% и гарантированно не преодолевает электоральный барьер.

Неофициальные результаты (без голосов в арабском секторе) показывают у «Кахоль Лаван» – 32 мандата, у «Ликуда» – 31. Право-религиозный лагерь имеет пока 55 мандатов.

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