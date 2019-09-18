Европейский парламент сегодня поддержал документ, согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза.

Документ основан на предложенном ранее Соглашении о выходе. Депутаты Европарламента поддержали его 544 голосами «за», 126 проголосовали «против» и 38 воздержались.

«ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель, например, избегание выхода без сделки, проведение всеобщих выборов или референдума. Они также добавляют, что продление не должно влиять на работу и функционирование институтов ЕС», – сказано в сообщении.

Члены Европарламента отмечают, что Великобритания должна будет взять на себя «полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет».

В Европарламенте также подчеркнули, что сценарий выхода из ЕС «без сделки» не лишит Великобританию обязательств по финансовым расчетам и защите прав граждан, которые являются необходимыми предварительными условиями для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и Великобританией.

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