|Трамп быстро нашел замену Болтону
|18.09.2019 18:33
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Должность, которая стала вакантной после неожиданного увольнения Джона Болтона, получит Роберт О’Брайан. Он станет уже четвертым советником по нацбезопасности при Трампе.(function() })();
Президент США Дональд Трамп определился с новым советником по национальной безопасности. Должность, которая стала вакантной после неожиданного увольнения Джона Болтона, получит Роберт О’Брайан.
Об этом говорится в твиттере Трампа.
«Я рад сообщить, что Роберт О’Брайан, который в настоящее время успешно работает спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте, будет номинирован на пост национального советника по национальной безопасности», – написал президент США.
Советник курирует вопросы национальной безопасности в Белом доме и консультирует президента по вопросам обороны, безопасности и дипломатии. Эта позиция не требует утверждения в Сенате.
О’Брайен станет уже четвертым советником по нацбезопасности при Трампе. В январе-феврале 2017 года эту должность занимал Майкл Флинн, в феврале 2017 – апреле 2018 года – Герберт Макмастер, в апреле 2018 – сентябре 2019 года – Джон Болтон.