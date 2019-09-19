Президент поручил министру финансов «существенно ужесточить санкции» на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину «существенно ужесточить санкции» в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Никаких подробностей о планируемых мерах он не уточнил, передает Голос Америки.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В то же время власти Саудовской Аравии заявили, что нефтеперерабатывающие заводы атаковали дроны иранского производства.

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