Якобы украинская сторона трехсторонней контактной группы сорвала договоренности советников лидеров стран «нормандской четверки».

Как заявил представитель России на переговорах Борис Грызлов, украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера» и согласовать порядок закрепления особого статуса Донбасса.

«Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен контактной группе для подписания… Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», – отметил Грызлов.

Он также добавил, что теперь под угрозой проведение саммита «нормандской четверки», так как условием встречи был успешный результат по этим направлениям.

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