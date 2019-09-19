Действия России опасны для Вашингтона в ближайшей перспективе, так как Москва хочет «в одностороннем порядке изменить государственные границы».

Россия представляет главный вызов США в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, действия России опасны для Вашингтона в ближайшей перспективе, так как Москва хочет «в одностороннем порядке изменить государственные границы».

В то же время Китай представляет еще большую угрозу в долгосрочной перспективе. Пекин стремится оказывать экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру, считает глава Пентагона.

«Пока вооруженные силы США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли свое влияние», — пояснил Эспер.

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