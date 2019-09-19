ЕС выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из ЕС.

Как сообщает Independent, главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit сказал Джонсону прекратить «прикидываться», что он ведет переговоры.

Кроме того, президент Эммануэль Макрон встретился с премьером Финляндии Аннтти Ринне, которая сейчас председательствует в ЕС.

«Мы оба обеспокоены тем, что сейчас происходит в Британии и непонятной ситуацией, которая поступает оттуда в Европу», — сказал Ринне после встречи, на которой был согласован ультиматум.

По его словам, «теперь настало время выложить четкие презентации».

Чиновников в Брюсселе беспокоит то, что премьер-министр Великобритании тратит их время и затягивает переговоры, не представляя никаких предложений, вероятно, надеясь на будущие выборы.

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