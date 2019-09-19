Украина должна «чем-то пожертвовать», чтобы решить конфликт в Донбассе.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев должен пойти на компромисс в переговорах с другой стороной, однако та, в свою очередь, тоже должна пойти навстречу представителям Украины.

В то же время вопросы суверенитета государства киевское правительство обсуждать не готово. «Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду», — отметил парламентарий.

Он заключил, что военного решения конфликта на востоке Украине не существует. «Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», — подчеркнул он.

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