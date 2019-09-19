Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность мирных инициатив президента Владимира Зеленского для прекращения войны в Донбассе.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

Об этом посол написал после встречи с Штайнмайером.

«Пока все говорят о формуле Штайнмайера, лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины», – сообщил посол.

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