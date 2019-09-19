Политические Сводки
|В Брюсселе стартовали переговоры по транзиту газа с украинской делегацией
|19.09.2019 12:46
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В Брюсселе начались консультации Еврокомиссии с украинской делегацией. Трехсторонние переговоры начнутся после обеда.(function() })();
Как сообщается, в помещении Еврокомиссии начался раунд двусторонних консультаций между ЕК и украинской делегацией, в состав которой входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Позже Еврокомиссия проведет двусторонние переговоры с российской делегацией, которую возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.
После обеда в здании Еврокомиссии начнутся трехсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича.
Как ожидается, об итогах переговоров Шефчович проинформирует представителей прессы около 17:00.