В Брюсселе начались консультации Еврокомиссии с украинской делегацией. Трехсторонние переговоры начнутся после обеда.

Как сообщается, в помещении Еврокомиссии начался раунд двусторонних консультаций между ЕК и украинской делегацией, в состав которой входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Позже Еврокомиссия проведет двусторонние переговоры с российской делегацией, которую возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.

После обеда в здании Еврокомиссии начнутся трехсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича.

Как ожидается, об итогах переговоров Шефчович проинформирует представителей прессы около 17:00.

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