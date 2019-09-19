Стало известно, что украинская сторона в ходе переговоров Контактной группы игнорировала указания Офиса главы государства Владимира Зеленского во время обсуждения «формулы Штайнмайера».

Об этом заявил близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст «формулы Штайнмайера», который направили специальным письмом в Контактную группу политсоветники лидеров глав государств «нормандской четверки», в том числе помощник президента Андрей Ермак, представляющий Украину», – сообщил Чеснаков в социальных сетях.

Следует напомнить, что ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако глава МИД Украины Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.

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