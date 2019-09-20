Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом DT.UA сообщил источник в дипломатических кругах, передает

Как пишет издание, запланированная продолжительность встречи – 45 минут.

«Однако встреча может продолжаться и дольше», – сообщил СМИ источник.

Среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты – Донбасс, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma, пишет издание.

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