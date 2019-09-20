Семь народных избранников из фракции Слуга народа «воздержались», 37 депутатов не голосовали и 23 человека вообще отсутствовали в зале

67 депутатов из фракции Слуга народа не проголосовали сегодня «за» законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет «правки Лозового» и предоставляет право на прослушку НАБУ.

Из 254 депутатов фракции во время голосования за законопроект отсутствовали 23 человека, не голосовали 37 депутатов.

Семь народных избранников из фракции Слуга народа «воздержались»:

- Максим Березин, прежний директор КП Муниципальная варта Кременчугского горсовета, участник АТО;

- Андрей Богданец, прежний заместитель гендиректора Тернопольской птицефабрики, участник АТО в составе батальона МВД особого назначения Сич;

- Игорь Василив, общественный деятель, руководитель тернопольской ячейки Автомайдана;

- Олег Колев, экс-главный редактор измаильской газеты «Придунайские вести».

- Анна Скороход, экс-заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате Бкпрогресс-Девелопмент.

- Зиновий Андрийович, председатель Надворнянского горсовета (с 2006 года)

- Дмитрий Соломчук, представитель Зеленского на президентских выборах в Ровно.

Вчера спикер Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл заседание после того, как парламент не смог принять законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса. Ряд поправок, внесенных ко второму чтению, вызвали недовольство депутатов. Среди них – право обыска депутатов.

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