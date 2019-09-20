Адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что просил власти Украины провести расследование относительно бывшего вице-президента Джо Байдена.

Такое заявление Джулиани случайно сделал в беседе с ведущим CNN Крисом Куомо. В частности, ведущий спросил Джулиани, просил ли тот власти Украины провести расследование в отношении представителей семьи Джо Байдена.

«Нет, я этого не делал. Я просто просил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон», — сказал Джулиани.

Ведущий вновь задал вопрос на эту же тему:

«Так вы никогда и ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора (главы ГПУ — Ред,)?».

«Единственное, что я попросил — это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело», — ответил Джулиани.

«Так вы просили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?», — отметил Куомо.

«Конечно, да», — сказал Джулиани.

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