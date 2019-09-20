Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о новых четко выписаных формулировках, согласованных советниками на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

В интервью Европейской правде Пристайко отметил, что в сентябре 2019 года советники нормандской четверки согласовали не формулу Штайнмайера, а согласовали иную четкую формулировку.

В ней говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ выборов такими, что соответствуют высоким стандартам.

«Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего проведение местных выборов в упомянутых районах», — отметил он.

Министр добавил, что он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссии ОБСЕ о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

«И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там также ничего нет», — подчеркнул он.

По словам минстра, из-за технического недоразумения Киев письменно не согласовал условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

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