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|Европарламент обвинил Россию в развязывании Второй мировой иойны
|20.09.2019 17:33
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Европейский парламент принял резолюцию о Пакте Молотова-Риббентропа(function() })();
В принятой ЕП резолюции подчеркивается, что Вторая мировая война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР.
Европейский парламент принял резолюцию о Пакте Молотова-Риббентропа, которая была подготовлена по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также в связи с участившимися попытками «фальсификации истории со стороны России».
Резолюция была подготовлена по инициативе Литвы при поддержке польских евродепутатов.
Эта резолюция содержит много интересных и важных положений, которые ссылаются на исторические факты, а также указывают на то, как впоследствии изменилось общество, прежде только, в Центральной и Восточной Европе.
В принятой ЕП резолюции говорится о событиях времен начала Второй мировой войны, а также подчеркивается, что эта война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР. Принятый документ также призывает Европейскую комиссию решительно реагировать на любые попытки отрицания этих фактов Кремлем.