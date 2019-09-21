Политические Сводки
|На выборах в Израиле победила оппозиция
|21.09.2019 06:41
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В итоги выборов не включены 15 избирательных участков, где были зафиксированы нарушения, следовательно результаты пока что не объявлены официально.(function() })();
Тем не менее, по результатам подсчета из 120 мест в Кнессете 33 забирает оппозиционная «Кахоль Лаван», 31 – партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд». «Совместный арабский список» получит 13 мест, ШАС – 9, НДИ – 8, «Яхадут А-Тора» – 8, «Ямина» – 7, «Авода-Гешер» – 6, «Мерец» – 5.
Всего на выборах проголосовали почти 4,5 млн избирателей, электоральный барьер составил 144 тыс. голосов. Также сообщается, что 120 тыс. избирателей проголосовали за партии, который не прошли в Кнессет.
Центральная избирательная комиссия Израиля еще рассматривает отдельные нарушения. В частности, на одном участке зафиксирована попытка подделать бюллетени, еще несколько были закрыты из-за беспорядков.
В воскресенье президент Реувен Ривлин начнет раунд консультаций для формирования правительства, первым к нему придет победитель выборов «Кахоль Лаван».
Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху «Ликуд» и левая оппозиционная «Кахоль-Лаван» – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.