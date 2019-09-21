Парламент Крыма 20 сентября избрал главой администрации полуострова Сергея Аксенова еще на пять лет. Он занимает эту должность с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Кандидатуру Аксенова поддержали 74 представителя так называемого Госсовета, его конкурентов Сергея Богатыренко и Павла Шперова – соответственно пять и десять.

По российским законам, Аксенов стал высшим должностным лицом и руководителем исполнительной власти Крыма на пять лет.

Своим распоряжением он назначил временно исполняющим обязанности председателя Совета министров крымского вице-премьера Юрия Гоцанюка.

Аксенову – 46 год, он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Университет экономики и управления. Больше 20 лет занимался бизнесом. В 2009 основал и возглавил движение «Русское единство», в следующем году оно стало партией в Украине, а Аксенов – ее лидером. В 2010 году избран депутатом Верховного совета Крыма по спискам партии, которая набрала только 4,12% голосов избирателей.

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