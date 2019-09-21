Европейский парламент принял резолюцию о Пакте Молотова-Риббентропа

В принятой ЕП резолюции подчеркивается, что Вторая мировая война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР.

Европейский парламент принял резолюцию о Пакте Молотова-Риббентропа, которая была подготовлена по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также в связи с участившимися попытками «фальсификации истории со стороны России».

Резолюция была подготовлена по инициативе Литвы при поддержке польских евродепутатов.

Эта резолюция содержит много интересных и важных положений, которые ссылаются на исторические факты, а также указывают на то, как впоследствии изменилось общество, прежде только, в Центральной и Восточной Европе.

В принятой ЕП резолюции говорится о событиях времен начала Второй мировой войны, а также подчеркивается, что эта война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР. Принятый документ также призывает Европейскую комиссию решительно реагировать на любые попытки отрицания этих фактов Кремлем.

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