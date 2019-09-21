|Богдан пригрозил «слугам народа» отменой выборов по мажоритарной системе
|21.09.2019 07:38
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Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции «Слуга народа» пригрозил депутатам-мажоритарщикам.(function() })();
«Мажоритарщики спрашивали, что будет с субвенциями. Богдан включил микрофон и хамски ответил, что «мажоритарки больше не будет». На той встрече даже кто-то воскликнул в сторону президиума: перестаньте делать из нас стадо баранов», – рассказал «Украинской правде» депутат от партии «Слуга народа».
Самая большая часть украинского парламента еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре «Парковый», куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Специальными гостями заседаний является президент, премьер-министр, отдельные министры и руководство Офиса президента.