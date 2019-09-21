Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции «Слуга народа» пригрозил депутатам-мажоритарщикам.

«Мажоритарщики спрашивали, что будет с субвенциями. Богдан включил микрофон и хамски ответил, что «мажоритарки больше не будет». На той встрече даже кто-то воскликнул в сторону президиума: перестаньте делать из нас стадо баранов», – рассказал «Украинской правде» депутат от партии «Слуга народа».

Самая большая часть украинского парламента еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре «Парковый», куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Специальными гостями заседаний является президент, премьер-министр, отдельные министры и руководство Офиса президента.

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