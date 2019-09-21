Глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.

«Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с довольно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», – написал Яременко.

По его словам, комитет намерен сосредоточится на подготовке украинской делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы «с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

«Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента», – сообщил Яременко.

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