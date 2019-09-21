Новые американские санкции нарушают все международные обязательства США, считаюют в МИД Ирана.

Новые санкции США против Центрального банка Ирана свидетельствуют об отчаянии американцев, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает корпорация IRIB.

«США хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам. Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств», – заявил Зариф.

Он напомнил, что «Вашингтон уже вводил санкции против Центрального банка Ирана, а теперь США вновь устанавливают ограничения в отношении этой структуры». «Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев», – добавил он.

Глава МИД отметил, что «США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов». «С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой – это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя», – сказал он.

По словам Зарифа, «американцы не могут одновременно продолжать политику максимального давления в отношении Ирана и предлагать сесть за стол переговоров». «Чтобы присоединиться к диалогу по ядерной сделке, Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана», – подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Минфин США сообщил о введении санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Президент США Дональд Трамп назвал новые меры «самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны».

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