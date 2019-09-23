Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».

Как рассказал газете «ъ» президент республики Игорь Додон, обе стороны пришли к соглашению, чтобы прекратить практику запрета российским журналистам или инвесторам приезжать в Молдавию.

«Если есть какие-то нарушения, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — заверил президент.

Додон уточнил, что подобная практика будет также распространяться и на инвесторов из иных стран, включая представителей США и Евросоюза.

В конце июня Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства. Запрет действовал с марта 2017 года якобы из-за досмотра официальных лиц республики на границе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира