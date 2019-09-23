|Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским
|23.09.2019 07:24
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Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.(function() })();
Об этом Трамп заявил перед поездкой в Техас и Огайо.
По его словам, разговор с Зеленский был о коррупции в Украине.
«Разговор в основном был о коррупции – о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как прежний вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине», – сказал Трамп, добавив, что считает этот призыв по борьбе с коррупцией «абсолютно идеальным».
Кроме того, руководитель США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.