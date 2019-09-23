В вопросе встречи лидеров государств-участников нормандского формата Москва снова демонстрирует, что последнее слово за ней. Путину нужна имплементация формулы Штайнмайера на бумаге.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Встреча нормандской четверки с конца сентября по инициативе России пока что перенесена на конец октября. Путин предоставляет возможность Западу за это время продолжить давление на Украину – заставить нас согласиться на формулу Штайнмайера и отвод войск по линии соприкосновения. Коварная тактика, – считает Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские военные. Россия снова нагнетает ситуацию.

В то же время Снегирев обращает внимание на опасность разведения войск по линии соприкосновения в трех пунктах. По его словам, разведение сил близко Станицы Луганской может привести к получению контроля России над Щастинской ТЭЦ, которая обеспечивает электричеством, как оккупированные районы, так и подконтрольные Украине территории. Золотое – «подбрюшье» луганского промышленного треугольника: Рубежное–Северодонецк–Лисичанск. Предприятия в этих населенных пунктах де-факто тоже могут оказаться под контролем пророссийских террористов. А Петровское – прямая дорога на Мариуполь.

Вместе с тем специалист отмечает: если Путин откажется от встречи в нормандском формате, не согласившись с нашими требованиями, это будет минус президенту России.

Украина должна сделать вилку России. Очертить, что мы против федеративного устройства и выборов в ОРДЛО без решения вопросов безопасности. Не соглашаться с формулой Штайнмайера. Если Путин откажется от встречи, то покажет, что нормандский формат его не интересует, и с ним нельзя договариваться, – отмечает Снегирев.

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