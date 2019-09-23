|Что хочет Путин от нормандского формата
|23.09.2019 08:38
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В вопросе встречи лидеров государств-участников нормандского формата Москва снова демонстрирует, что последнее слово за ней. Путину нужна имплементация формулы Штайнмайера на бумаге.(function() })();
Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.
Встреча нормандской четверки с конца сентября по инициативе России пока что перенесена на конец октября. Путин предоставляет возможность Западу за это время продолжить давление на Украину – заставить нас согласиться на формулу Штайнмайера и отвод войск по линии соприкосновения. Коварная тактика, – считает Дмитрий Снегирев.
Эксперт отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские военные. Россия снова нагнетает ситуацию.
В то же время Снегирев обращает внимание на опасность разведения войск по линии соприкосновения в трех пунктах. По его словам, разведение сил близко Станицы Луганской может привести к получению контроля России над Щастинской ТЭЦ, которая обеспечивает электричеством, как оккупированные районы, так и подконтрольные Украине территории. Золотое – «подбрюшье» луганского промышленного треугольника: Рубежное–Северодонецк–Лисичанск. Предприятия в этих населенных пунктах де-факто тоже могут оказаться под контролем пророссийских террористов. А Петровское – прямая дорога на Мариуполь.
Вместе с тем специалист отмечает: если Путин откажется от встречи в нормандском формате, не согласившись с нашими требованиями, это будет минус президенту России.
Украина должна сделать вилку России. Очертить, что мы против федеративного устройства и выборов в ОРДЛО без решения вопросов безопасности. Не соглашаться с формулой Штайнмайера. Если Путин откажется от встречи, то покажет, что нормандский формат его не интересует, и с ним нельзя договариваться, – отмечает Снегирев.