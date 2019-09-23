Протягом останніх п’яти років в Україні, з регулярною періодичністю, з’являлися новини з гучними заявами про резонансні затримання та масштабні розкриття різноманітних організованих угрупувань, які діяли не тільки в межах країни, а й на міжнародному рівні

Протягом останніх п’яти років в Україні, з регулярною періодичністю, з’являлися новини з гучними заявами про резонансні затримання та масштабні розкриття різноманітних організованих угрупувань, які діяли не тільки в межах країни, а й на міжнародному рівні. Минув час, а більшість тих кримінальних справ, які тримаються виключно на здогадках або особистих мотивах прокурорів, тягнуться і досі, зжираючи колосальні бюджети платників податків. При цьому, вочевидь, не мають жодних перспектив.

Так,

На той момент, представники правоохоронних органів та прокуратури, в засобах масової інформації, стверджували, що затримані особи брали безпосередню судьба в організації й реалізації даної схеми, і що цьому є безліч доказів та свідчень. Саме це мало бути основною базою для швидкого розгляду справи в Бабушкінському райсуді Дніпропетровської області, а згодом і в Солом’янському райсуді міста Києва, справа до якого була передана за підсудністю.

За час розгляду справи, суд жодним чином не прислуховувався до позиції адвокатів обвинувачених, які вказували на відсутність доказів вини, тяжкий стан здоров’я одного з обвинувачених, тяжке матеріальне положення обвинувачених, а головне – відсутність з боку прокуратури обґрунтованих ризиків, які б мали підтверджувати необхідність такого тривалого тримання під вартою.

Можливо суд перестраховувався через тяжкість злочину. Однак така ситуація вказує і на можливий тиск стороною обвинувачення на суд, а також на самих обвинувачених. Оскільки неодноразово їм було запропоновано укласти угоду про визнання вини.

Проте,

Після цього,

Так, обвинувачення важкі, справа серйозна! Варто уважно віднестись до неї! Але ж і вимоги Закону та відповідальність державного обвинувача за його невиконання ніхто не скасовував. Як і не скасовано вимоги щодо розумності строків розгляду справи судом.

Варто розбиратись в ситуації згідно з буквою Закону, не порушуючи права, як потерпілих так і обвинувачених. Зловживаючи своїми повноваженнями прокурори йдуть проти громадян, яких мали б захищати. Оскільки затягування справи не йде на користь ні одній зі сторін.

Саме про це і наголошує Європейський суд з прав людини, Київський апеляційний суд, які зваживши всі фактори, прийняли рішення на користь громадян, які тривалий термін перебуваючи під вартою, втратили здоров’я та життєвий час. Поки бюрократична машина неквапливо вирішує свої питання.

Адвокат Мусатенко В.С., яка оголосила себе представником потерпілих, використовує ситуацію для власного піару.

Активно заявляє про свою категоричнупозицію по даній справі на всіх інформаційних джерелах. Поливає брудом обвинувачених, не підкріплюючи своїх заяв жодним доказом.

Зібрала близьких всіх заявлених потерпілих в громадське об’єднання, щоб вочевидь мати підтримку та долучити їх до судових засідань.

Це ідеальна схема для того щоб відвести підозри від своїх клієнтів, які вже з часом були затримані за торгівлю наркотиками в Росії.

Родичів, які групувались і активно виступали проти трьох затриманих, можна зрозуміти, адже їхня мета повернути своїх рідних додому, не важливо якою ціною. В той же час вони ідеальне прикриття для державних обвинувачів та представника потерпілих в даній справі, щоб надавати справі резонансності.

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