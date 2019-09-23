По итогам встречи Зеленского и Трампа не стоит ожидать прорыва. Разве что у Трампа есть договоренность с Путиным.

Такую мысль в комментарии «Слову и Делу» выразил политолог Андрей Горбенко.

По его мнению, Украине не стоит возлагать большие надежды на встречу с американским лидером.

«Если Трамп от чего-либо не может получить прямой выгоды, то завлечь его невозможно. Украине предложить нечего — ни быстрой победы, ни простого завершения конфликта, потому что РФ это не нужно», — пояснил Горбенко.

Эксперт акцентировал, что для РФ война на Донбассе — вопрос не международной политики, а внутренней.

«Даже если Зеленский договорится об «автономии» Донбасса, а Украина станет федеративной и закроет вопрос Крыма, в Кремле выдвинут новые требования и потребуют Харьковскую или Одесскую область. Украина для России — вопрос внутриполитический», — констатировал Горбенко.

К тому же, Зеленский как личность не интересен Трампу, как, например, Ким Чен Ын, подчеркнул политолог.

«Восприятие может быть на уровне шоумена, который случайно стал президентом страны, которая в глазах Трампа, скорее только, не субъект», — отметил он.

На его взгляд, в лучшем случае будут протокольные фразы, а в худшем — Зеленский попытается шутить, чего не поймет Трамп, поскольку у него нет чувства юмора.

Эксперт предположил, что какие-то конкретные результаты будут в случае того, если у Трампа есть договоренности с Путиным и он должен надавить на Зеленского для принятия каких-то решений.

«Однако пока об этом точно рано говорить», — уточнил политолог.

Также знаток скептически оценил вероятность того, что во время встречи поднимут вопрос расследования против Байдена.

«Если у Украины и есть какая-то информация, которая может потопить Байдена, то Белый дом будет это решать на уровне нужных людей из администрации, а не напрямую на уровне президентов стран. Все подобные встречи идут через протокол. Для Трампа обсуждать подобные вещи — самому себе навредить», — резюмировал Андрей Горбенко.

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