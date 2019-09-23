Возможность президентов обмениваться чувствительной информацией обусловлена тем, что они имеют право не раскрывать содержание переговоров.

Так глава МИД Вадим Пристайко в в интервью Громадському прокомментировал скандал вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Мы – независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию. Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить», – отметил Пристайко.

При этом он подчеркнул, что никакого давления со стороны Трампа на Зеленского не было.

«Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов», – добавил Пристайко.

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