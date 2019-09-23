|Трамп хочет больше честности от Украины
|23.09.2019 20:19
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Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в ходе общения с журналистами. Президент США считает, что «очень важно говорить о коррупции».(function() })();
«Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что «очень важно говорить о коррупции».
«Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция», – отметил президент США.