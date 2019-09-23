Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказывается от участия в осенней сессии. Об этом сообщила глава делегации Елизавета Ясько.

«Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», – отметила она.

По словам Ясько, делегация будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее «для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Она также обратилась к делегациям стран-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возвращения РФ в ПАСЕ.

«Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы», – добавила Ясько.

Напомним, в конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

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