|Зеленский прилетел в США
|24.09.2019 05:43
|
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.(function() })();
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.