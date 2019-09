На церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, которая проходила в миланском театре «Ла Скала», президент ФИФА Джанни Инфантино объявил имя лучшего футболиста по итогам 2019 года. (function() })(); Об этом сообщает Награду от рук главы ФИФА получил многолетний капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Бомбардир выиграл эту награду в борьбе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейка и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Примечательно, что ранее ФИФА вместе с изданием France Football вручало награды по итогам года общей наградой – «Золотым мячом», однако с 2017 года они разделились. Сейчас ФИФА вручает премию The Best, а France Football – «Золотой мяч». Заметим, что по количеству завоеванных наград The Best и «Золотого мяча» от France Football Месси имеет шесть побед против пяти у Роналду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



