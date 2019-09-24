|Макрон анонсировал встречу «нормандской четверки» в ближайшие недели
|24.09.2019 08:28
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может состояться в течение ближайших недель.(function() })();
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что такую информацию Макрон озвучил в ответ на вопрос российских журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН о перспективе проведения встречи в нормандском формате.
«В ближайшие недели», – сказал президент Франции.
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.