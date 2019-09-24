Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что такую информацию Макрон озвучил в ответ на вопрос российских журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН о перспективе проведения встречи в нормандском формате.

«В ближайшие недели», – сказал президент Франции.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

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