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Зеленский надеется на «мощную встречу» с Трампом
24.09.2019 10:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом он сказал на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — отметил Зеленский.

Он также выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время.

«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал он.

Визит Зеленского в США проходит на фоне грандиозного скандала с его участием.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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