Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого президента Виктора Януковича. (function() })(); Пресс-секретарь Виктора Януковича утверждает, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента. Об этом Юрий Кирасир написал в фейсбуке. В сообщении пресс-секретаря говорится о решении Европейского суда от 24 сентября «об отмене санкций в отношении президента Украины.Ф. Януковича за 2018-2019 гг». По мнению Кирасира, это якобы подтверждает «незаконность и безосновательность их введения». Представитель Януковича уже заговорил о «полной отмена и реабилитации» беглеца, который якобы «незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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