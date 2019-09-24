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Европейский суд отменил санкции против Януковича
24.09.2019 11:18

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого президента Виктора Януковича.

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Пресс-секретарь Виктора Януковича утверждает, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента.

Об этом Юрий Кирасир написал в фейсбуке.

В сообщении пресс-секретаря говорится о решении Европейского суда от 24 сентября «об отмене санкций в отношении президента Украины.Ф. Януковича за 2018-2019 гг».

По мнению Кирасира, это якобы подтверждает «незаконность и безосновательность их введения». Представитель Януковича уже заговорил о «полной отмена и реабилитации» беглеца, который якобы «незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе».

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