Политические Сводки
|Европейский суд отменил санкции против Януковича
|24.09.2019 11:18
|
Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого президента Виктора Януковича.(function() })();
Пресс-секретарь Виктора Януковича утверждает, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента.
Об этом Юрий Кирасир написал в фейсбуке.
В сообщении пресс-секретаря говорится о решении Европейского суда от 24 сентября «об отмене санкций в отношении президента Украины.Ф. Януковича за 2018-2019 гг».
По мнению Кирасира, это якобы подтверждает «незаконность и безосновательность их введения». Представитель Януковича уже заговорил о «полной отмена и реабилитации» беглеца, который якобы «незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе».