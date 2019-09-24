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|Члены делегации России на Генассамблее ООН не смогли получить американские визы
|24.09.2019 12:15
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Десять членов делегации России, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН.(function() })();
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого сенатора.
Он подчеркнул, что визы не оформили в срок «в нарушение своих обязательств перед международным сообществом». Косачев прибыл в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Сергея Лаврова, отмечает «ъ»
Американская сторона ссылается на технический характер проблемы — сроки подачи документов, однако «это не так», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали за два месяца до вылета, как утверждает Захарова, вернули с формулировкой «рано сдали».