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|В США начинают процедуру импичмента Трампа из-за давления на Украину
|25.09.2019 05:52
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду, 25 сентября, о решении начать процедуру, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.(function() })();
«Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона», – сказала Пелоси.
Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «охотой на ведьм» решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого – определить, можно ли объявить ему импичмент.
«Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским – ред.). Тотальная охота на ведьм», – написал он в Twitter в среду, 25 сентября.
По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить «важный день в ООН», а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.