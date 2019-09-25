Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему.

Об этом сообщает

Отмечается, что в администрации опасались, что Трамп использует такие возможности, как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

«Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была сфокусирована на отношениях Украина-США», – сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Однако чиновники Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На требование журналистов о комментариях по подтверждения или опровержения этой информации представитель Белого дома не ответил.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Украины разрешило Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

«Госсекретарь Помпео получил дозволение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня был с их президентом», – написал Трамп в своем Twitter.

В Украине «также не знают, в чем дело», отметил президент США.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира