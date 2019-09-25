Политические Сводки
- Зеленский провел короткую встречу с главой МИД России Лавровым в Нью-Йорке
- В Европарламенте создали группу «Друзья европейской Украины»
- Нетаньяху обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
- В России начался монтаж оборудования для изоляции Рунета
- В администрации Трампа пытались сорвать встречу с Зеленским
|В России начался монтаж оборудования для изоляции Рунета
|25.09.2019 06:46
|
Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета.(function() })();
Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае появления угроз. Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
По его словам, ведомство будет тестировать это оборудование с конца сентября до ноября.
«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда опыт завершится, я расскажу о результатах», – отметил Жаров.