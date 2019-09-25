Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета.

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае появления угроз. Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, ведомство будет тестировать это оборудование с конца сентября до ноября.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда опыт завершится, я расскажу о результатах», – отметил Жаров.

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